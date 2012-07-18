Здравствуйте. бизнес план про Алюминевое производство. Т.е мы хотим закупить оборудование, с помощью которого можно отливать литье любых изделий. Размером не более 900*900см . Задача 1) Изучить ...
Курсовая работа по ОТЦ
Курсовая работа по ОТЦ, вариант 10
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