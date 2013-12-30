задание во вложении АП 65% СРОК 23.12 ОБЪЕМ 16 страниц+список литры+приложения
Курсовая работа по праву
25+список литературы
АП 70%
срок 25.12
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