Курсовая работа по праву

$33
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Завершен1 заявка114 просмотров

25+список литературы

АП 70%

срок 25.12

1000 руб.

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$33
8 дней
Очередные 10 баллов, спасибо за работу.
Спасибо за работу, Елена. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад