Курсовая работа по психологии

$30
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Завершен8 заявок154 просмотра

Срок - суббота 15/10

объем - 25-35 страниц

Тема - Психологические предпосылки развивающей работы с детьми дошкольного возраста

это для СГА, по антиплагиату от 51%

преподаватель сказал, что в практической части курсовой можно использовать данные отчета по практике, прикладываю его

план работы:

Введение

1. Проблемы развивающей работы с детьми дошкольного возраста

1.1. Особенности психического развития в дошкольный период

1.2. Психологические предпосылки в развитии дошкольного возраста

2. Психологические аспекты воспитательной технологии

2.1 Использование основных этапов психического развития ребенка

2.2 Использование особенностей воспитания на разных возрастных этапах

Заключение

14 лет назад
Anetta-
Анна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работу получила быстро и в срок, спасибо большое! надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Очень ответственный, корректный и порядочный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Осталась довольна сотрудничеством! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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