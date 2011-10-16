Тема работы: автоматизация проектирования программных приложений Другой вид работ: ПО для курсовой Тип учебного заведения: институт Предмет: разработка ПО План работы: ----------------- разработать программное приложение в среде ...
Курсовая работа по психологии
Срок - суббота 15/10
объем - 25-35 страниц
Тема - Психологические предпосылки развивающей работы с детьми дошкольного возраста
это для СГА, по антиплагиату от 51%
преподаватель сказал, что в практической части курсовой можно использовать данные отчета по практике, прикладываю его
план работы:
Введение
1. Проблемы развивающей работы с детьми дошкольного возраста
1.1. Особенности психического развития в дошкольный период
1.2. Психологические предпосылки в развитии дошкольного возраста
2. Психологические аспекты воспитательной технологии
2.1 Использование основных этапов психического развития ребенка
2.2 Использование особенностей воспитания на разных возрастных этапах
Заключение
Выбранный исполнитель
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