Курсовая работа по психологии

Срок - суббота 15/10

объем - 25-35 страниц

Тема - Психологические предпосылки развивающей работы с детьми дошкольного возраста

это для СГА, по антиплагиату от 51%

преподаватель сказал, что в практической части курсовой можно использовать данные отчета по практике, прикладываю его

план работы:

Введение

1. Проблемы развивающей работы с детьми дошкольного возраста

1.1. Особенности психического развития в дошкольный период

1.2. Психологические предпосылки в развитии дошкольного возраста

2. Психологические аспекты воспитательной технологии

2.1 Использование основных этапов психического развития ребенка

2.2 Использование особенностей воспитания на разных возрастных этапах

Заключение