Курсовая работа по психологии-5

Проект сделан отлично, в полном соответствии с ТЗ. Специалист даже перевыполнил все нормативы по объему работы, увлекся темой, молодец! Небольшая доработка по оформлению также была произведена очень оперативно! Мои лучшие рекомендации! Надеюсь на успешное продолжение сотрудничества! Оценка 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн