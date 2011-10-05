Курсовая работа по психологии-5

$30
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Завершен8 заявок194 просмотра

Курсовая работа по психологии-5 с практической частью

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 35-40 страниц.

Ссылки подстрочные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.

Тема работы в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 03.10.2011 до 02 часов ночи МСК.

Бюджет 30 USD (950 Руб.)

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
Проект сделан отлично, в полном соответствии с ТЗ. Специалист даже перевыполнил все нормативы по объему работы, увлекся темой, молодец! Небольшая доработка по оформлению также была произведена очень оперативно! Мои лучшие рекомендации! Надеюсь на успешное продолжение сотрудничества! Оценка 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Константин отличный заказчик работал с ним первый раз все супер. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад