Специальность управление качеством Тема улучшение качества выпускаемой продукции на предприятии....(предприятие любое) По требованиям все по стандарту. Процент уникальности не менее 80 (антиплагиат.ру) время есть, больше месяца есть то что мы ...
Курсовая работа по символам
Уникальность выше 75% по Антиплагиат ру и Etxt.
35 стр. чистого текста.
План есть, сброшу в личку. После чего сможете отредактировать заявку с ценой.
Срок, стоимость?
Заявки фрилансеров
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