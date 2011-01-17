Курсовая работа по Схемотехнике ЭВМ

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Число регистров памяти-4. Разрядность регистров-1 байт.Элементная база – ИС серии K155.

Проанализировать возможность наращивания числа регистров и разрядность регистров. Рассчитать быстродействие и энергопотребление схемы.

Рассмотреть влияние статического электричества на спроектированную схему и уменьшения этого влияния.

14 лет назад
Welling
Макс 
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14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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