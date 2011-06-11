Курсовая работа по сленгу

Тема: Сленг как особая речевая субкультура

Требования: Оригинальностьь не ниже 85%, Объем 25-30 листов, В работу включить Введение, что такое сленг, происхождение, развитие, создатели сленга,источники (напр. "многие субкультуры заимствуют слова и фразы из такого-тот языка..." и т.д.) ,Лингвистические процессы формирующие сленг,характеристики сленга, распространение сленга, использование сленга(Напр. Для название каких-то объектов, действий (и там же можно примеры)), отношение к сленгу, какую позицию сленг занимает в языке, так же про Молодежные субкультуры, понятие молодежных субкультур, разнообразие молодежных субкультур, и можно включить небольшой словарь молодежной субкультуры (различные слова и выражения и что они обозначают).

После каждой главы нужно написать небольшой вывод...

обязательно список литературы!!!(желательно не ссылки из интернета). Срок: 15.06.2011

Жду предложений!!!