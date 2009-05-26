Курсовая работа по статистике

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Закрыт7 заявок197 просмотров

Тема курсовой работы-Сущность,виды и методы расчета средних величин и сфера их применения в анализе хозяйственной деятельности отраслей.

Объем 30 страниц, срок воскресенье 31 мая до 15.00 по МСК

ЦЕНА 800 рублей в рублях.

Данные о работе выбранному исполнителю

16 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

noxi7
Антон 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$25
3 дня
Никогда бы не подумала что придется писать плохой отзыв, ну раз человек заслужил, то придется это сделать,чтобы другие не попались Работу выполнил плохо, на плагиат проверку не прошла, работа скачена на 80% из интернета, не советую заказывать у этого автора.... Извините что это вам было не ясно?Я вам четко дала задание какую работу делать?Кстати ваша вторая работа не лучше первой оказалась, оригинальность 40%, поэтому к сожалению полный провал. Если вам что-то было не ясно нужно было уточнить задание а не ждать последней минуты и проваливать заказ....

Заявки фрилансеров

noxi7
Антон 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад