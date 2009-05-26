Курсовая работа по статистике

Никогда бы не подумала что придется писать плохой отзыв, ну раз человек заслужил, то придется это сделать,чтобы другие не попались Работу выполнил плохо, на плагиат проверку не прошла, работа скачена на 80% из интернета, не советую заказывать у этого автора.... Извините что это вам было не ясно?Я вам четко дала задание какую работу делать?Кстати ваша вторая работа не лучше первой оказалась, оригинальность 40%, поэтому к сожалению полный провал. Если вам что-то было не ясно нужно было уточнить задание а не ждать последней минуты и проваливать заказ....