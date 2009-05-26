Необходимо выполнить курсовую работу по материаловедению. Всего 4 задания. Срок выполнения 27.05.2009 до 18.00 Оплата работы после проверки!!! Задания в прикрепленном файле. Жду предложений по цене!!!
Курсовая работа по статистике
Тема курсовой работы-Сущность,виды и методы расчета средних величин и сфера их применения в анализе хозяйственной деятельности отраслей.
Объем 30 страниц, срок воскресенье 31 мая до 15.00 по МСК
ЦЕНА 800 рублей в рублях.
Данные о работе выбранному исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать отчет по прохождению практики (курсовая), оформление по методичке, объем 35 страниц, методичка и вся информация здесь ....http://finf.mfpa.ru/files/DIPL_PRAKT.rar Заданием на практике было создание интернет сайта http://5karmanov.ru ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать реферат по информатике, тема: "Обоснуйте необходимость участия пользователя (экономиста) в работах по созданию и внедрению АИС и АИТ". Объем 5-7 листов ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо решить задачу по экономике и сделать программную часть. Задание несложное. Необходимо сделать небольшой просчёт. Есть примеры прошлых работ.Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт16 лет назад
Работа нужна срочно. Курсовая работа. Ход работы: 1 этап - согласование содержания и вступления "исполнитель-заказчик" 2 этап - согласование содержания и вступления "заказчик-преподаватель" 3 этап - внесение изменений ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго дня! Необходимо выполнить расчётную курсовую по высшей математике. Задание и требования к работе вышлю автору. Задание срочное (2 дня максимум) и несложное, для тех кто разбирается в ...Завершен16 лет назад
К утру нужна часть дипломной работы по разработке рекланой компании. Есть конкретный план, что нужно, сайт организации и тд. Надо только это граммотно описать. Срок- к утру. Оплата - 800 руб.Завершен16 лет назад
Нужна срочная работа по творчеству Марка Алданова. Доработка диплома.Срок - 7 мск 28 мая. Оплата сразу по выполнению заказа. Объем небольшой. Подробнее - лично.Завершен16 лет назад
- $19
Необходимо написать практическую (экспериментальную) часть по курсовой работе по поводу компьютерной зависимости у школьников. Объем - 18-20 страниц, оформление - стандарт. Написание работы с нуля - 600 р. Срок - 3 ...Завершен16 лет назад
- $900
Предмет: Массовые коммуникации и медиа планирование Тема: Медиа исследования как научная основа стратегического медиа-планирования. План: 1. Теоретическое и методологическое развитие медиа исследования; 1.1. Понятие исследования аудитории и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад