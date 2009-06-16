Курсовая работа по статистике

Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется выполнение курсовой работы по статистике на тему: "Расчёт и анализ производительности труда". Курсовую нужно делать опираясь на данные любого нефтегазового предприятия!

Самое главное - расчетная часть!!

Общий объем: 25 страниц.

Срок сдачи: до утра 19 июня.

Оплата: 20 - 25$ посредством WebMoney по факту проверки мной работы.

Заявки оставляйте только здесь! В личку не писать! - сразу в бан-лист!!!