Курсовая работа по статистике

$20
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Закрыт7 заявок292 просмотра

Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется выполнение курсовой работы по статистике на тему: "Расчёт и анализ производительности труда". Курсовую нужно делать опираясь на данные любого нефтегазового предприятия!

Самое главное - расчетная часть!!

Общий объем: 25 страниц.

Срок сдачи: до утра 19 июня.

Оплата: 20 - 25$ посредством WebMoney по факту проверки мной работы.

Заявки оставляйте только здесь! В личку не писать! - сразу в бан-лист!!!

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

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