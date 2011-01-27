Курсовая работа по статистике

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка155 просмотров

Итак нужно выполнить курсовую работу по статистике за 2-3 дня

бюджет 1000 рублей

задание прикрепил

нужны люди с опытом

14 лет назад
1Deagle
Костя 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$33
4 дня
Хороший фрилансер, хорошая работа. Всё чётко, всё в сроки.
Приятно работать с заказчиками, которые четко формулируют задание, всегда на связи, а момент оплаты даже не обсуждается: настолько все быстро и четко. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад