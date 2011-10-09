Курсовая работа по стратегическому менеджменту

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Завершен3 заявки168 просмотров

Курсовой проект должен состоять из теоретической части по принципам стретегии отталкиваясь от расчетных задач.

Здесь нужно совершить расчеты, на 20 странице методички указаны исходные данные (19 вар). ниже сами задания.

срок 30 сентября

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня
Первый раз сотрудничаю с Мариной. но осталась довольна! Надеюсь не последний раз!
Очень приятно было работать с Ксенией! Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад