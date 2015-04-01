Курсовая работа по технологии дерево-обрабатывающего производства

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки98 просмотров

Заказ №6207

Предмет__Технология и организация дерево-обрабатывающего производства

Кол-во стр ___________30-35стр____________

чертежа 2

Документы отправлю откликнувшимся исполнителям.

Пишите в личку. Отвечу всем.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров