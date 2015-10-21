курсовая по менеджменту.Подробное задание приложил в архиве. Сроки поджимают, есть 2 дня.
Курсовая работа по Теоретической механике
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Нужно выполнить курсовую работу по Теоретической механике
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