Курсовая работа по теплотехникке

НУЖНА КУРСОВАЯ РАБОТА. ТЕМА- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Санкт Петербурга. объём где-то 25 страниц... метод исследования - анкетирование .Цель исследования: • Обзор рынка общественного питания и быстрого питания (фаст-фуд) в Санкт – Петербурге Задачей является выявить приоритет посетителей ресторанов ...
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Вариант №1 и №2
первая часть методички в приложении
Пишите или сюда или в аську 176257461 вышлю остальное
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