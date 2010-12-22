Курсовая работа по ТОТС

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Закрыт1 заявка93 просмотра

Добрый день! Необходимо выполнить курсовую работы по ТОТС, тема "Расчет характеристик системы связи", срок - 10 января

14 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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