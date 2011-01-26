Курсовая работа по туризму

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Завершен8 заявок175 просмотров

Тема: Перспективы развития тематических отелей в Санкт-Петербурге

План:

Введение

Глава 1.

1.1. Тематические отели (понятие, характеристика...)

1.2. Основные направления дизайна в гостиничном интерьере

1.3. Роль дизайна и интерьера в тематических отелях

Заключение

Список лит-ры

срок 26.01.11.

в заявке просьба указывать стоимость

14 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Еще одно плодотворное сотрудничество с Татьяной, и снова отличные результаты))) Мои наилучшие рекомендации
Второй раз работаю с Надеждой. Очень приятно работать с человеком, который вникает в процесс работы и помогает добиться отличного результата! Надежный заказчик и приятный в общении человек))) Надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества)

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад