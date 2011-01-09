Курсовая работа по управлению персоналом

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Закрыт11 заявок230 просмотров

Тема: Технология управления персоналом организации.

Требования: объем: 25-30стр, оригинальность строго не менее 85%, обязательно сноски в низу страниц. В ведение: задачи, актуальность, цели, объект, предмет исследования.

Срок: 09.01.2011 до 15.00

Жду предложений по цене!!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$22
2 дня

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад