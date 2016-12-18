Курсовая работа по управлению проектами! Срочно!

Тема – "Особенности управления финансами проекта". Срочно! Срок – ночь. Должно быть готово к 22.12.2016 к 9 утра! Если есть готовая курсовая по

данной теме – идеально. Работу необходимо сделать "под ключ", т.е

титульник, оглавление, список литературы, отзыв научного руководителя.

Уникальность – не менее 70%. Методичку, требования и пример оформления

работы вышлю на почту. Уважаемые исполнители, прошу ответственно

подходить к работе, притянутые "за уши" к исходной теме работы меня не

интересуют.