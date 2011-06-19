Курсовая работа по Visual Fox

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки183 просмотра
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Разработка базы данных экономической информационной

13 лет назад
vipuser666
Антон 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
saya17
61 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$20
7 дней
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Это моя вторая работа для Антона. Очень доволен сотрудничеством. Внимательный и добросовестный заказчик, оплата моментально. Мне кажется, лучше не бывает :). Буду рад, если еще придется поработать.
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