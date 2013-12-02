Нужно выполнить сопромат (с задачами). Всего 10 заданий, сопротивление материалов. Работа срочная.
Курсовая работа по языкознанию
Предмет: Русский язык и языкознание
Тема: Фразеологизмы с анималистическим компонентом в восточно и южно славянских языках на примере сербского русского и украинского.
Объем: 30 листов
Срок: До 5 декабря 2013 года
Пожелания:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна курсовая Антикризисное управление предприятием на примере ОАО Магнит Задание к Курсовой работе в конце методички. Необходима расчетная часть с использованием бухгалтерского баланса ( расчет коэффициентов)Закрыт11 лет назад
Нужно выполнить дипломную работу по АСУ (автоматизированные системы управления). Дипломная работа с программой.Закрыт11 лет назад
- $50
Контрольное задание по дисциплине «Корпоративные финансы» состоит в проведении анализа финансовой деятельности конкретного предприятия по следующему плану: 1. Общая характеристика предприятия 2. Характеристика организации финансовой деятельности предприятия 3. Структура финансовой службы предприятия ...Завершен11 лет назад
Учебная дисциплина:Деловые коммуникации Название:Японская система проведения совещаний Количество страниц:10-15 стр. Срок выполнения:04,12,2013 ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Нужны две презентации хорошего уровня по философии. Сделать нужно в Power Point. Материал будет из учебника (высшее образование), материал предоставлю. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость. Личку не читаю.Завершен11 лет назад
Требуются авторы для написания работ по юриспруденции. Грамотность! Пунктуальность! Профессионализм! Требуется выполнять следующие типы работ: практикумы, контрольные, рефераты, доклады, курсовые, дипломы. Резюме просьба высылать на почтовый адрес: [email protected] Перед тем как ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен диплом. Проект мероприятий по развитию внешнеэкономической деятельности предприятия. (на примере ООО"ТЦ"ИнструментСервис ") Есть методичка. Срок выполнения 14-18 дней.Закрыт11 лет назад
Нужен диплом. Проект мероприятий по совершенствованию системы управления качеством услуг таможенно-логистического комплекса (на примере ООО "ТЦ" Инструмент Сервис ") Есть методичка. Срок выполнения 14-18 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад