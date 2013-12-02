Курсовая работа по языкознанию

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Предмет: Русский язык и языкознание

Тема: Фразеологизмы с анималистическим компонентом в восточно и южно славянских языках на примере сербского русского и украинского.

Объем: 30 листов

Срок: До 5 декабря 2013 года

Пожелания:

11 лет назад
berqt
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7 лет назад

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