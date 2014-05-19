Курсовая работа (право)

курсовой проект по бухгалтерскому финансовому учету. Документы и задания приложены
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Теоретическая курсовая работа.
Тема: Административно-правовой статус гражданина
Объем: 27-30л.
Срок: до вечера 22 мая!!!!!
План:
Глава 1. Основы административно-правового статуса гражданина.
1.1. Понятие и отличительные черты административно-правового статуса гражданина.
1.2. Правовое регулирование административно-правового статуса гражданина.
Глава 2. Права и обязанности граждан в государственном управлении.
2.1 Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
2.2 Административные права граждан в государственном управлении.
2.3 Административные обязанности граждан.
2.4. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.
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