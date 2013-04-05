Курсовая работа - Python (тема любая)

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Закрыт2 заявки1070 просмотров

Должна быть задача, решение и выводы. 25-30 стр.

Курсовая работа должна быть на украинском языке.

АПД: желательно готовая

Python
12 лет назад
oldspice
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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