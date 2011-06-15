Курсовая работа. С (Си).

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Завершен4 заявки339 просмотров

Тема: "Компьютерная геометрия и графика"

Только С (Си) можно использовать.

Интересуют цена и сроки.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

martynov
Игорь 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$70
7 дней
Спасибо за работу. Игорь заболел, но сделал всё что мог ( бОльшую часть работы). На счет оплаты договорились. Адекватный исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Вошел в мое положение, когда я заболел и не смог продолжить работу. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

martynov
Игорь 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад