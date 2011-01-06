Курсовая работа, "Семейное консультирование"

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Закрыт7 заявок149 просмотров

Нужно написать курсовую работу по дисциплине: Семейное консультирование

Тема: Влияние ролевых ожиданий на степень удовлетворенности браком.

К заданию прилагается план курсовой работы, утвержденный преподавателем, и методичка.

Нужно недорого :)

14 лет назад
Anetta-
Анна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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