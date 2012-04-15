Курсовая работа (Соц. работа)

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Дисциплина: Соц. работа

Тема: "Аттестация рабочих мест, как фактор социального развития организации". С практической частью (рассматривается на основе карты аттестации).

Объем: 40л.

Срок сдачи: 15.04.12

Бюджет: 1500р. Оплата Web Money, ЯД.

Имеется методичка. План работы необходимо согласовать.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов