Курсовая работа (Соц. работа)

Тема и задание во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дисциплина: Соц. работа
Тема: "Аттестация рабочих мест, как фактор социального развития организации". С практической частью (рассматривается на основе карты аттестации).
Объем: 40л.
Срок сдачи: 15.04.12
Бюджет: 1500р. Оплата Web Money, ЯД.
Имеется методичка. План работы необходимо согласовать.
Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $180
Тема: Проект мероприятий по повышению качества услуг (на примере гипермаркета спортивных товаров) Объём 90 -100 страниц В проектной части - перечень мероприятий и оценка экономической эффективности проекта Есть методичка с описанием порядка рассчётов. Презентация для защиты - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дисциплина: Российское предпринимательское право Тема: "Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности". Объем: 30-35л. Срок: до 15.04.12 Бюджет: 1100 р. Требования: 1. Уникальность текста от 75% и выше по "Антиплагиату"; 2. Полнота раскрытия темы работы; 3. Сноски на литературу, источники не позднее ...Закрыт12 лет назад
- $200
Тема: Поощрительные программы для клиентов на предприятиях общественного питания объём 80-90 стр срок - 30-35 дней В составе проекта - отчёт по преддипломной практике в этом же ресторане объём 25-30 стр срок 3 дняРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
План и задание в приложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать приложение для работы с информационной системой учета продажи продуктов питания с оптовой фирмы. С пояснительной запиской на 50 листов.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: " Разработка низкоуровневых библиотек для обработки массивов."Закрыт12 лет назад
Написание диплома Развитие этнотуризма, пояснения в прикрепл.файлеЗакрыт12 лет назад
Тема: Застенчивость детей и подростков и пути ее коррекции. 30 страниц В оглавлении: Заключения по каждой главе рекомендации для учителя и родителей. Дать анализ литературы по данной темеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
дипломная предмет - АФХД ( анализ финансово-хоз. деятельности) объем - 100стр Тема: Пoвышeние эффeктивнocти использoвaния тpyдовых pecyрсов в ООО «Алекccтpoй». Это строительная организация где ее данные должны быть в современных ценах. 1. Дипломный проект имеет свою структуру, которая состоит ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад