Курсовая работа Социально-педагогический анализ

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Завершен4 заявки150 просмотров

Курсовая работа

тема: Социально-педагогический анализ феномена "трудного ребенка"

объем 26листов

литературных источников не менее 30

Срок 8 дней.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
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Заявки фрилансеров

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад