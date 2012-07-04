Требуется реализовать приложение на базе ANDROID. Название программы: SMART calendar. Вся остальная информация в приложенных изображениях. Нужна работающая программа для зачета.
Курсовая работа Специальная педагогика
Тема: Особенности самооценки у детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы
Объем работы: 30-40 страниц
срок 25-27 июня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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