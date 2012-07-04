Курсовая работа Специальная педагогика

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Завершен4 заявки154 просмотра

Тема: Особенности самооценки у детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы

Объем работы: 30-40 страниц

срок 25-27 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Очередная хорошая работа от Татьяны.
Приятно продолжить сотрудничество! Как всегда:требования четкие, оплата своевременная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад