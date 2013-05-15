Курсовая работа. Строительные конструкции

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Завершен1 заявка248 просмотров

Тема курсовой работы: Разработка проекта несущих конструкций многоэтажного гражданского или промышленного каркасного здания

Срок выполнения к 12 мая

Прикрепил задание и образец

12 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

Nikich
Никита 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
14 дней
Отличный исполнитель, выручил со сложной работой. В сроки уложился, качество на высоте, всегда на связи. Только 10. Рекомендую сотрудничать !
Отличный заказчик. Оплату произвел быстро и полностью. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nikich
Никита 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад