дисциплина финансовый и банковский менеджмент...тема рационализация затрат на производство и реализацию продукции.срок горит, 70 процентов АП
Курсовая работа. Строительные конструкции
Тема курсовой работы: Разработка проекта несущих конструкций многоэтажного гражданского или промышленного каркасного здания
Срок выполнения к 12 мая
Прикрепил задание и образец
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Предмет: бизнес-риторика Вид работы: реферат Объем: 12-15 стр (14 кегль, 1,5 интервал) ОБЯЗАТЕЛЬНО: ссылки на лит-ру, введение, основная часть, заключение. Темы на выбор: 1. Традиции классической риторики. Риторический ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
это пункты в содержании, пожелания: 12 мальчиков, 12 девочек в исследовании, объем желательно 4-5 страниц один параграф 1.4. Организация и методы исследования особенностей развития воображения мальчиков и девочек младшего школьного возраста…… ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Курсовая по психологии по теме: Сравнительный анализ особенностей Я-концепции отличников учебы и слабоуспевающих младших школьников. ( 3 курс, дневное отделение, мгпу)Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
курсовая работа по таможенному праву на тему: "институт обжалования действий и бездействий таможенных органов" Лобачевский, по срокам до 20 мая, т.к 24 уже защищать надо, по объему 45-50л с практической частью(практика ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дипломный проект на тему: "Разработка программного обеспечения учета клиентов Call-центра СТД «Петрович» ". Реализация в Visual Studio на языке C# или C++. Диплом необходимо сделать до 20 мая. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нобходимо выполнить 3 курсовые работы по основаниям и фундаментам. Задание и образцы чертежей прикреплены. Идут по порядку согласно вариантов Срок к 20 маяЗакрыт12 лет назад
необходимо выполнить 2 курсовые работы по железобетонным конструкциям (два разных варианта). Согласно приложенного задания. Срок к 20 маяЗакрыт12 лет назад
Дипломная работа: Правовые основы оформления подакцизных товаров специальность Таможенное дело Нужно написать 2 главу . В файле есть 2 глава, но как ее написал студент руководителя не устроило, тема не раскрыта.Закрыт12 лет назад
Тема дипломной работы инфляционное таргетирование, как метод борьбы с инфляцией. Есть план (утвержденный с научн.руко-лем, введение) и первая часть диплома (1 глава со всеми подпунктами)) Требуемый объем ко 2 части 35-40 ...Закрыт12 лет назад