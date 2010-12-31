Курсовая работа. СУБД MySQL 5.0.

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Завершен3 заявки200 просмотров

Тема: "База данных адвоката"

Подробности в архиве. Сперва смотрите файл Readme.txt.

Оплата после проверки работы, либо через СБС (сервис безопасных сделок).

MySQL
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$145
2 дня
Спасибо за работу. Сделана качественно и в кратчайший срок. Виктор практические всегда на связи, так что все вопросы решаются быстро.
С Михаилом очень приятно было работать, четкое задание оплата в срок. Спасибо.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад