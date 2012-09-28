Курсовая работа Теория государства и права

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Завершен5 заявок86 просмотров

Тема: "Правовая культура "

Объем работы (стр): объем курсовой работы (без приложений) не должен превышать 25-30 страниц машинописного текста

срок 25 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
Еще одна работа по всем требованиям. в сроки.
С Анной работаем не первый раз, сотрудничество всегда проходит на позитиве, за что огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад