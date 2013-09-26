Курсовая работа. Тепловые электрические станции

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Тема:«Проектирование промышленной ТЭС для целюлозо-бумажного комбината».

объем не важен, главное чтобы все посчитано было.

на антиплагиате не проверяют, главное чтобы в соответствии с заданием.

задание прикреплено.

методичка прикреплена.

Предлагайте цену.

10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва