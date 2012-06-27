Предмет, дисциплина: возрастная психология Тема работы: Эмоциональные переживания женщин среднего возраста Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 40-45 стр Срок выполнения: до 8 ...
Курсовая работа в программе Project Expert
Курсовая работа в программе Project Expert
(Эссе+лабораторная работа)
Задание в прикрепленом файле
По дисциплине :"Исследование систем управления проектами"
необходимо сделать два ЭССЕ по 6 листов и лабораторную работу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
По методичке в приложении. Вариант 1 Жду предложений по цене и срокамЗакрыт13 лет назад
- $50
По заданию. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям: - работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов ...Закрыт13 лет назад
"бух учет и аудит на предприятии обществ. питания, на примере комбината школьного питания". Диплом почти готов! с третьей главной сложности возникли. Нужно сделать аудит любой области на этом предприятии+рекомендации по усовершенствованию! +речь ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ Нужно выполнить практические задания и курсовой проект. Практические задания: Для заданной схемы рассчитать надежность нерезервированной системы: определить вероятность безотказной работы устройства при принятых коэффициентах ...Закрыт13 лет назад
Необходимо в кротчайшие сроки доработать диплом по менеджменту, нет взаимосвязи между проектом и диаграмой Ганта и сетевым графиком нужно наглядно показать и объяснить, а также показать уровни развития компании.Закрыт13 лет назад
Тема: Проект мероприятий по совершенствованию качества услуг (на примере медицинского центра) Есть диплом согласованный с научным руководителем. Надо доработать 3 -4 главы добавить 5 мероприятий для улучшения системы управления качеством ...Закрыт13 лет назад
- $20
надо подготовить презентацию для защиты диплома по педагогике 12-1-5 слайдов в РР тема: Развитие интереса к чтению у учащихся младших классов срок 2 дняЗавершен13 лет назад
курсовая работа по базам данным,тема "грузоперевозки" указания к работе в документе. Предлагайте цену.Закрыт13 лет назад
Тема курсовой: Киевские княжества и Золотая ода. План: 1) Введение (3-4 стр) -актуальность темы -цель исследования -задачи -предмет и объект исследования -методы ...Закрыт13 лет назад