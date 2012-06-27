Курсовая работа в программе Project Expert

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Завершен3 заявки98 просмотров

Курсовая работа в программе Project Expert

(Эссе+лабораторная работа)

Задание в прикрепленом файле

По дисциплине :"Исследование систем управления проектами"

необходимо сделать два ЭССЕ по 6 листов и лабораторную работу.

13 лет назад
azizzz
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок! Отличный автор, рекомендую!
Спасибо Вам, Анатолий Михайлович, за комфортное и приятное сотрудничество: четкое задание и своевременная оплата только радуют. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад