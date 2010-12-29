Курсовая работа в системе ms Navision

Требуется автор для написания курсовой работы в системе ms Navision. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Оплата 1 200 р. за курсовую, работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Сроки: в течение января.

В наличие дополнительная информация по заданию.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «ms Navision»

ICQ: 406 -194 -503