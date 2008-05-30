Курсовая - расчет качества вод и выбор системы

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Курсовая - расчет качетва добавочной вод и выбор схемы водоподготовительной установки тепловой электростанции с чертежом этой схемы.

Срок до 30.05.08.

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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