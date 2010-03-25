Курсовая Расчет неразрезной балки

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Закрыт3 заявки96 просмотров

Курсовая работа Расчет неразрезной балки.

Срок 7 дней.

Объем десять или пятьнадцать страниц.

Доп. информацию вышлю по запросу.

Без чертежей. Только рисунки.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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