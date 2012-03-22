Курсовая Разработка бизнес-плана

$25
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Тема:

"Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере туризма"

Объем —25-27 стр.

Первая глава - 9 стр.

Вторая глава - 10-11 стр.

Требования: взять за основу прилагающийся план (можно внести дополнения):

Введение

Глава1. Теоретические основы бизнес-планирования

1.1. Методика бизнес-планирования

1.2. Структура и содержание бизнес-плана

Глава 2. Предпосылки создания ООО «Как бы тур»

2.1. Анализ рынка туристических услуг г. Красногорск

2.2. Анализ имеющихся возможностей для создания предприятия

Заключение

Список литературы

Гонорар — 1000 руб.

Срок — строго до 18 марта (включительно)

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
За свою жизнь я проверила массу студенческих работ, могу резюмировать следующее: работы выполненные торговой маркой Елена Рева - это отличное качество при точном соблюдении срока, а что еще надо клиенту? Правильно - еще одна работа, написанная Еленой Ревой!
Спасибо Вам, Екатерина, за этот приятный отзыв и очень комфортное сотрудничество. Вы действительно Мудрый Человек, с которым приятно не только работать, но и общаться. Мои наилучшие рекомендации!