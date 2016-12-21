Курсовая "Разработка и реализация стратегии на примере организации"

$50
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Закрыт1 заявка89 просмотров

Нужна курсовая работа на тему "Разработка и реализация стратегии на примере организации" (любой организации)

По срокам: до 23.12

Введение

Организационная структура и хозяйственная деятельность предприятия 

История создания и развития 

Организационная структура управления

Основные показатели деятельности

Этапы стратегического планирования 

Миссия и цели

Оценка состояния компании

Выбор и реализация стратегии 

Заключение

Наличие SWOT PEST БКГ анализа

Выяснить стратегию компании, выявить проблемы компании, предложить их решение

8 лет назад
cmd_corp
Илья 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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