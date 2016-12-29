Курсовая Релейная защита и автоматика систем электроснабжения

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Закрыт2 заявки75 просмотров

Дисциплина: Релейная защита и автоматика систем электроснабжения

Тема: Релейная защита и автоматика систем электроснабжения

Объем  20-30 стр

Шрифт 14 pt

Оригинальность 60% (просьба приложить отчет об уникальности)

Срок 29.12.2016

Дополнительно:  выбор трансформатора не нужно выбирать, так как скинул уже готовый

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8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров