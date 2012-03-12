Курсовая с чертежами

необходимо рассчитать и запроектировать сушилку для сушки измельченной древесины.Тип сушилки – барабанная; сушильный агент – топочные газы

производительность сушилки-а) по сырому материалу — 3.0т/ч, б) по конечному продукту – ?т/ч; Влажность материала а)начальная 48%, б)конечная 15% Температура материала -а)начальная — 20градусов; б) конечная – 7, Параметры начальные (воздух) а) температура 10градусов б)влагосодержание ? в)относительная влажность -75% . При входе в сушилку а) температура 370 град. влагосодержание и относительную влажность необходимо определить. При выходе из сушилки: t =110, влагосодержание и относительную влажность необходимо определить.Топливо – малосернистый мазут М40; высуштваемый материал – волокно (береза) 0,08*0,8*9,0 Мазут греть от 10 до 110 градусов

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