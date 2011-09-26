Курсовая (с практической частью) АИС

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Закрыт3 заявки191 просмотр

Тема работы: Проектирование автоматизированной информационной системы

Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет

Предмет: Проектирование автоматизированных информационных систем

Объём работы в печатных страницах: не важно

Дополнительные требования к работе:

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АИС с разработкой приложения

Все требования изложены в файле Задание.doc

Учебнее пособие - в файле Уч пособие Волкова.doc

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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