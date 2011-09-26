нужна статья для конференции...На три листа А4... )Предмет маркетинг, тема "Формирование позитивного имиджа в сфере услуг". Слишком много научной информации не требуется - это конференция для магистрантов первого года ...
Курсовая (с практической частью) АИС
Тема работы: Проектирование автоматизированной информационной системы
Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет
Предмет: Проектирование автоматизированных информационных систем
Объём работы в печатных страницах: не важно
Дополнительные требования к работе:
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АИС с разработкой приложения
Все требования изложены в файле Задание.doc
Учебнее пособие - в файле Уч пособие Волкова.doc
Заявки фрилансеров
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