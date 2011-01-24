Курсовая: Семиотические модели в рекламе

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Курс: 6

Предмет: Семиотические модели в рекламе.

Тема: Знаковые функции звука на примере работ (или в работах) Юрия Грымова.

Вид работы: курсовая

Объём: 40стр

Требования: Наличие 2х частей :

теория (в которой будут рассматриваться общие положения) ,

практика (применение темы курсовой к работам (рекламным роликам) Юрия Грымова)

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад