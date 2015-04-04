Курсовая сестринское дело.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка75 просмотров

курсовая сестренское дело.Сестренский процесс при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта.в течении недели.

25-40 стр.в работе должна быть сестренская карта,её я вам прислала,также в работе должен иметься диск с презентацией,картинки с презентации должны быть использованы в тексте работы.Антиплагиат не нужен. Есть материалы.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров