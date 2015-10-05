Курсовая социальная работа

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Завершен3 заявки110 просмотров

Тема- Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами, проживающими в домах интернатах на примере .....

Объем-30 стр

Срок-8 дней

Ап-70%

Утвержденный план есть

10 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$37
4 дня
отлично
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
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Рефераты, Курсовые и Дипломы