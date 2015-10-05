Здравствуйте. Нужно сделать диплом. Тема: Формирование навыков общения у детей с ОНР Объем: 65 стр. Не больше. Уникальность от 65% по антиплагиату. ...
Курсовая социальная работа
Тема- Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами, проживающими в домах интернатах на примере .....
Объем-30 стр
Срок-8 дней
Ап-70%
Утвержденный план есть
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