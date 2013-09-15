Курсовая Современные методы управления затратами н

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Нужна курсовая тема Современные методы управления затратами на предприятии25–30с. 6 вариант

1. Современные методы управления затратами на предприятии

2. Практическое задание

Указания к выполнению курсовой работы прикрепила

Содержание практического задания для курсовой работы

На примере конкретного предприятия необходимо изучить и описать в работе:

1. субъектов управления затратами;

2. особенности управления затратами;

3. степень развитости и специфику управленческого учета;

4. классификации затрат и цели их применения;

5. способы снижения себестоимости продукции;

6. методы управления затратами на предприятия;

7. методы учета и калькулирования затрат.

Составить калькуляцию себестоимости единицы продукции и разработать

рекомендации по управлению затратами исследуемого предприятия.

яндекс или киви

работа нужна 18.09 10с. теория, 15–20с практика

1000р-1200р. бюджет

оплата киви или яндекс

10 лет назад
Sovchik
Анна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва(-1)