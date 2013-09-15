антиплагиат не ниже 80% объем примерно 90 страниц без учета приложений сдача по главам по сроку обсуждается Оплата ЯД,Сбербанк, WMR
Курсовая Современные методы управления затратами н
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Нужна курсовая тема Современные методы управления затратами на предприятии25–30с. 6 вариант
1. Современные методы управления затратами на предприятии
2. Практическое задание
Указания к выполнению курсовой работы прикрепила
Содержание практического задания для курсовой работы
На примере конкретного предприятия необходимо изучить и описать в работе:
1. субъектов управления затратами;
2. особенности управления затратами;
3. степень развитости и специфику управленческого учета;
4. классификации затрат и цели их применения;
5. способы снижения себестоимости продукции;
6. методы управления затратами на предприятия;
7. методы учета и калькулирования затрат.
Составить калькуляцию себестоимости единицы продукции и разработать
рекомендации по управлению затратами исследуемого предприятия.
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работа нужна 18.09 10с. теория, 15–20с практика
1000р-1200р. бюджет
оплата киви или яндекс
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