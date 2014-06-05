Курсовая Стратегическое моделирование проектов

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Завершен5 заявок128 просмотров

Курсовая на тему:стратегическое моделирование проектов

Требуемый объем 30-40 стр,

Срок сдачи до 22.07.12

13 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$57
1 день
Отличный автор рекомендую
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Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад