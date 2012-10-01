Курсовая связи с общественностью

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Закрыт3 заявки96 просмотров

Проблема этики PR (западный и отечественный опыт).

объем 30-35 стр

оригинальность работы не менее 75%

отчет о проверке на антиплагиат (скрин) выслать вместе с работой.

срок работы 5 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров