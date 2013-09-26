Курсовая. ТАУ (теория автоматического управления)

тема:Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльнoгo opгaнa Mecтнoгo caMoyпpaвлeния — администрация округа. на 80 стр план есть, утвержден. также требуется преддипломная практика на 30-35 стр преддипломную по максимуму использовать во второй главе. срузу нужны план и преддиплом. главы - по 8 дней на ...