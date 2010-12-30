Курсовая технология соц.работы

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Тема - Культура и социальная работа

20-25 стр.

срок 05.01

В курсовой работе должны быть раскрыты следующие понятия: социально культурные слагающие социальной поддержки, социальное обеспечение, социальное обслуживание, культура и социальное образование. Ссылки постраничные, литературу оформлять в соответствии с гостом 2003.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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