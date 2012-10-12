Курсовая Теория государства и права

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Завершен10 заявок106 просмотров

тема . Право и государство: аспекты взаимодействия.

требования в приложении

оригинальность не менее 75%

срок 2 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
6 дней
И еще одна отличная работа
Сотрудничеством очень довольна!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад