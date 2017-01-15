Курсовая: Теория государства и права

$16
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Закрыт5 заявок111 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Борьба с терроризмом: роль и значение права.

Объем: 25 стр.

Методичку прилагаем.

Цена 1000р.

Срок 5-6 дней.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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